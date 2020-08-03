台股7月31日全體上市公司總市值為38兆5,215.1億元，較前周五（7月24日）總市值增加1兆761.21億元，周增幅為2.87％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、IC設計股、5G概念股等，本周指數區間介於12,300-13,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.在台積電大漲帶動下，指數一舉超越台股歷史高點12,682點，最高來到13,031點，加上台幣強勢走強往29元整數關卡邁進，在股匯雙升帶動下，台股後勢動能充沛，且指數價漲量縮，顯示市場浮額已經減少，行情有機會續漲突破新高。

2.儘管新冠疫情在美國、日本等國家恐展開第二波高峰，但美國、歐洲各國政府央行救市力道持續擴大，且電子股旺季來臨，美股重點財報周帶動獲利想像空間，市場資金充沛，帶動台股欲小不易，整體多頭格局不變。

(工商 )