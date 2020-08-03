台股累計今年初開盤迄7月底共139個交易日，集中市場總成交值為25兆5,521.85億元，市場日均值為1,838.29億元，股票成交量週轉率為59.95％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-13,000點，本周看好六大題材類股，包含：半導體股、IC設計股、封測股、PCB股、Mini LED/Micro LED概念股、AMD概念股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國2Q的GDP跌幅創歷史新高，後續只要疫情不再失控，即有可能是經濟最壞情況已出現，寬鬆的財政政策、低基期，加上美國民眾開始接受戴口罩與保持良好衛生習慣，有助疫情控制，樂觀預估經濟仍將維持緩復甦腳步前進。

2.英特爾先進奈米晶片製程延後，除影響三星電子的記憶體銷售外，也讓台積電的先進製程取得更顯著優勢，台積電順勢調高資本支出。此外，AMD公布新財報，營收超越市場預期，受惠疫情帶來居家辦公需求，AMD上修全年營收預測。

3.聯準會（Fed）7月利率決策會議，決議維持基準利率在0％至0.25％區間不變，其他各國央行也持續抱持寬鬆貨幣政策，資金繼續湧入投資市場。

(工商 )