嘉義縣民雄鄉國道一號北上257公里，今天早上7點35分發生2起連環事故，這2起車禍共造成1名女子輕傷，送大林慈濟醫院救治，詳細車禍原因有待警方調查。

國道1號民雄段16車撞一團，1輕傷送醫。(張毓翎翻攝)

嘉義縣消防局表示，2起車禍相隔約400公尺，分別為10輛及6輛自小客連環追撞，現場有1名36歲女子受到輕傷、意識清楚，由太保91送大林慈濟醫院救治，車禍原因待警方調查。

(中時 )