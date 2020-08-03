陸美關係急速惡化，川普政府也將矛頭對準近年來迅速崛起的TikTok，聲稱其有資安疑慮，揚言將封殺TikTok。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受採訪表示，川普政府不只對TikTok有意見，包括微信等在美國替北京當局蒐集數據的大陸軟體公司。

稍早消息傳出，微軟值行長納德拉與美國總統川普達成協議，微軟將重啟收購TikTok在美國股權的計畫，預計在9月15日將有結果。先前川普對於微軟收購TikTok表示異議，讓微軟收購行動陷入僵局，如今再傳重啟收購消息，更有意吸引更多美國投資人加入洽談。

大陸科技公司「字節跳動」旗下影音社群平台抖音的海外版TikTok，更是在2019年獲得1.75億在美下載量，2020年下載次數更是突破20億次，這也使得包括臉書、谷歌在內美國科技巨頭相當不安，認為TikTok極有可能搶攻他們的市場份額，川普政府也在2019年將華為列入實體清單後，不斷針對在美國掛牌上市的陸企提出意見，甚至在近期傳出也將TikTok列入實體清單，打壓陸企在國際市場的生存空間。

據《福斯新聞》報導，蓬佩奧在「Sunday Morning Futures」節目上提到，不論是TikTok還是微信，在美進行數據蒐集並提供給北京當局的大陸軟體公司不計其數，川普認為美國已經受夠了，政府需要矯正風氣，接下來幾天將公布有關於與北京當局有關的軟體所帶來的廣泛性國安問題，所採取的行動。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也在受訪時提到，川普政府可能以強制TikTok出售給美國企業或是封殺的方式，解決該平台所帶來的資安疑慮。

(中時新聞網)