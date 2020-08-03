員警協助聯繫阿婆家屬，女兒到派出所，見到媽媽平安無事，才放下心中的大石頭，感謝員警熱心協助。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一名81歲的吳姓阿婆日前在台中市西屯區漢口路上徘徊許久，路過熱心民眾見狀報警求助，警方到場關懷時，阿婆向警方表示，「我要來找我的女兒！」，員警立即協助聯繫阿婆家屬，女兒到派出所，見到媽媽平安無事，才放下心中的大石頭，感謝員警熱心協助，讓母女歡喜重逢。

台中市警察局第六分局何安派出所員警何子祥、郜偉涵日前接獲報案，漢口路上有名迷路阿婆，阿婆向警方說，思念居住在台中的女兒，從台北搭乘火車至台中，再轉搭計程車至漢口路附近下車。但因天色昏暗，且不熟悉周遭環境，也記不清楚女兒住家地址，才會在漢口路口打轉，員警聽聞連忙將阿婆帶返派出所內休息，並聯繫家屬。

由於阿婆出門時未跟家人告知，當家人發現阿婆不見時，本來相當的緊張，還好員警聯繫阿婆女兒到派出所，見到阿婆平安無事，才放下心中的大石頭，感謝員警熱心協助，讓母女歡喜重逢。警方呼籲，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心所索取「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，能盡速順利返家團圓。

(中時 )