前總統李登輝辭世，今（3）日陳水扁前往弔唁，表示得知李前總統過世時，徹夜難眠，即便今天清晨5點就要起床，昨夜也輾轉反側，想起李前總統一生對台灣的付出與貢獻，心存感激，更是非常敬佩，希望全體國人同胞能夠繼續走，李前總統還沒有走完的民主大道。

陳水扁表示，至今還是非常難過不捨，儘管和李前總統分屬不同黨派，但對台灣國家認同及民主的鞏固及深化、捍衛台灣國家主權，謀求全民的最高福祉，兩人並沒有顏色之分，雖過去兩人曾有過競爭，但彼此有更多的契合、共識。

陳水扁也提到，在有限的餘生，也願意在李前總統在天之靈引導下，跟大家攜手努力，並祝李前總統在天之靈永遠安息，就如李前總統所說的，接下來就是我們大家每個人的責任，願台灣民主之父精神常存。

另外，陳水扁也在臉書「陳水扁新勇哥物語」PO文悼念李登輝。2004年總統大選，阿扁競總和民間社團特別在228這天，舉辦「族群大團結 牽手護台灣」的造勢活動，超過200萬的台灣人民站了出來，大家手牽手，從台灣頭牽到台灣尾，牽出一條300多公里長的民主長城，也是有史以來最大規模的組織戰與文宣戰，「當二位前後任總統的手牽起來，不知感動了多少人！？」

前總統陳水扁2日在臉書上提到，當年舉辦的228牽手護台灣活動，與前總統李登輝間曾有一段過往。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

(中時新聞網)