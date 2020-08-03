Albert Pujols with a BLAST of a grand slam.(MLB臉書)

天使投手大谷翔平3日先發又不順利，他控球不穩失掉2分，只投1.2局就被換下場。天使最終與太空人大戰11局，太空人在突破僵局制以6-5獲勝。相較於前次登板，大谷起碼解決了5人，其中有3次三振，自責分率也從「無限大」變成37.8。

首局上大谷看來狀況回復，使出招牌指叉球三振掉第一棒史普林格(George Springer)，接著艾爾圖維(Jose Altuve)短打自爆，再用1球讓布瑞格曼(Alex Bregman)平飛球出局，三上三下輕鬆結束。

不料才到2局上，大谷就不行了，連續投出3個四壞保送，特別是葛瑞奧(Yuli Gurriel)站著一球都沒揮也能上壘。投手丘會議之後，大谷奮勇三振兩人，只差1個出局數的時候又開始連續保送(此時已滿壘)，就這樣被擠回2分，同時被換下場。

大谷累積5次四壞保送，其中4次投到兩好三壞，也就是卡在第3顆好球出不來。他沒被敲安打，可能看準他控球不穩，太空人打者出棒欲望很低。大谷退場之後，老前輩普侯斯(Albert Pujols)3局下滿貫全壘打炸裂(生涯第658轟)，一口氣逆轉比分，解套大谷的敗投。但太空人細水長流終於追平比分，布瑞格曼11局上打回致勝分。

(中時新聞網)