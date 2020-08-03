台股上周震盪整理，周五7月31日收在12664.8點，守住5日線。本周一8月3日美國供應管理協會(ISM)將公布7月ISM製造業PMI，市場預期，PMI將自前月的52.6進一步攀升至53.6，景氣復甦狀況將繼續擴張。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字，以及台股持續受惠的大趨勢，資金持續流入有領先技術優勢的電子上游族群，並推升台股最高來到13031的新高點，但隨之而來的是波段賣壓湧現。

在盤面上，廖哲宏表示，資金快速輪動，科技股仍挑盤面大樑，由電子股帶動漲勢，但也可看到部分資金轉入漲勢落後的跡象。儘管外資連四賣，但調節金額都不大，整體態勢仍呈現健康類股輪動，有利支撐台股後市。

根據證交所統計，31日外資賣超89.1億元，累積近一周外資賣超176.45億元，不過7月份還是呈現淨買超56.42億元。

在題材面，廖哲宏表示，近期國內外重要企業法說陸續登場，從已公布的資料來看，可以看出以下幾個端倪：首先，國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠，國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多，趨勢可望持續數年。其次，中美衝突導致中國廠商拉高庫存，所以市場從2019以來時不時就擔心會有庫存調整出現，但其實拉高庫存更多是刻意所為，主要是為因應中美衝突或是疫情影響交期，因此不太需要擔心中短期庫存調整。第三，受到疫情仍延續，市場對於居家辦公等遠距需求仍在，此對NB/DC的需求可望持續較長時間；同時，部分經濟活動重啟後，不易再停擺，因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成為常態，原材料跟防護衣代工也有望受惠。

(時報資訊)