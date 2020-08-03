受制台積電ADR上周五在美股逆勢下挫，使今（8/3）台積電在台股甫開市即跳空下跌，暫報420.5元，之後該多在420.5元至423.5元狹幅整理；由於台積電拉回，使半導體族群表現也多欲振乏力，僅外資看俏受惠華為禁令具轉單效益的聯發科大漲，但加權指數早盤仍多在盤下整理。

早盤站在多方的重量級集團股，包括股王大立光、鴻海、中信金、聯電、友達、群創、長榮、和碩、亞泥、台達電及聯發科。表現疲軟的權值股，包括台積電、元大金、遠東新、統一、台塑、台化、台塑化、中華電、富邦金、兆豐金、南亞科、日月光投控、長榮航、華航及廣達等。

加權股價指數周一甫開市係暫報下挫22點，迄上午9：12的跌幅則明顯收歛，暫報12662點，小挫2點，跌幅0.02%，成交410億元。

業內人士指出，包括官股券商與四大基金等國家隊法人，近期逢低護盤台興趣仍相對濃厚，使主力群、大股東、內資法人與中實戶等低接也並未手軟，加上全球市場的資金面仍十分寬鬆，而且台股的高股息殖利率，深獲內外資法人認同，係大盤在萬二高檔持續看回不回，仍欲小不易主因。

上市櫃目前表現較佳股票，包括被動元件國巨、華新科、禾伸堂等、奇力新；防疫與生技概念股包括合一、恆大、中天與高端疫苗等；另外，創意、世芯-KY、同致、中鋼構、楠梓電、富邦媒、智崴、建暐、美律及中化生等，多表現不錯。

(工商 )