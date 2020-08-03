前總統陳水扁 (吳家豪攝)

陳水扁在李登輝的追思牆上留下紙條。（圖／總統府提供）

前總統陳水扁今日上午9點至台北賓館參加李登輝前總統追思會並受訪表示，李前總統是台灣民主之父，精神長存。並表示也在追思牆上寫下紙條「台灣民主之父、精神長久。」

陳前總統指出，至今還是非常難過、不捨，儘管和李前總統分屬不同黨派，但對台灣國家認同及民主的鞏固及深化，捍衛台灣國家主權，謀求全民的最高福祉，兩人並沒有顏色之分。

陳前總統說，過去兩人曾有過競爭、但是彼此有更多的契合、共識。李前總統的不幸過世，讓我徹夜難眠。包括今天要來弔唁，早上5點就要起床，也是輾轉反側。

陳前總統表示，一想到李前總統一生對台灣國家的貢獻，也是心存感激，更是非常敬佩，希望全體國人同胞，能夠繼續走李前總統還未走完的民主大道。阿扁在有限的餘生，也願意在李前總統在天之靈，引導之下，跟大家攜手勉勵，希望李前總統在天之靈，永遠安息。就像李前總統所說的，接下來就是我們大家每一個人的責任。

陳前總統隨後也在兒子民進黨高雄市議員陳致中的陪同下離開。

(中時 )