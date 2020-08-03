Jonathan Isaac went down with an apparent knee injury and left the game in a wheelchair



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/MZHoy9rqy2 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020

魔術全隊最不想再次看到的畫面，竟在3日這場早無懸念的排名賽出現！好不容易才傷癒復出的魔術22歲小將艾薩克，竟在末節嚴重扭傷左膝倒地不起，最後只能坐輪椅離場治療，也讓魔術雖以132比116輕取國王，全隊仍高興不起來。

艾薩克在今年元旦出戰巫師時，不慎造成左膝嚴重拉傷，讓他隨後缺席31場例行賽，原本預計他本季提前報銷，卻碰上新冠疫情造成停賽4個多月，也讓他趁機趕緊復健，終於趕在復賽前夕宣告傷癒復出，前兩場排名賽皆以替補身分上場。

沒想到3日打完前3節，魔術已經取得113比78的絕對領先，比賽勝負早無懸念，艾薩克卻在最後9分19秒嘗試持球突破時，不小心自己踩地失去平衡，造成左膝再次嚴重扭傷，讓他當場痛到倒地，最後只能抱頭坐著輪椅離開球場。

「我的心將跟艾薩克在一起，他是那麼好的一個人，我衷心希望他的傷勢並不嚴重，也希望他只是受到一點驚嚇，」3日貢獻22分、5籃板及3助攻的魔術前鋒阿隆戈登賽後表示，「但這真的讓人很難過，天啊！這都讓我眼眶泛淚了。」

畢竟目前魔術取得32勝35敗，位居東區第7，卻僅領先東區第8籃網0.5場勝差，仍有可能落到要打附加賽的地步，不過就算他們如願闖進季後賽，假如少了艾薩克的助陣，恐難避免一輪遊命運，艾薩克先前也因不肯下跪受到外界指責。

(中時 )