新竹一名補教界張姓女強人，把名下的文理補習班，經營的有聲有色，陸續買了多筆房產與地產，但2017年卻被丈夫發現與建商的胞弟，衣衫不整共處一室，氣的訴請離婚與分配剩餘財產，儘管張女向法官聲稱，補習班是她一手建立，丈夫未出一分力，但法官仍判決她必須給前夫一半財產3788萬元。

據了解，張女本來是一名會計，下班後兼任家教，後來越做越好，索性辭職在家開家教班，丈夫也辭掉工作，當全職家教班老師兼司機，幾年後家教班擴大為文理補習班，陸續買了多筆房地產，不料2017年間被丈夫發現出軌，氣的到法院訴請離婚與分配夫妻倆的剩餘財產。

「自由時報」報導，張女在法院審理時控訴，張女還控訴丈夫在教書期間，不僅咆哮學生、摔書、摔椅子，還3度被學生家長指控性騷擾，多年來都是她獨自扛下家庭與事業重擔，丈夫根本沒有資格分她.的財產。

張女2017年12月與前夫和解離婚，後來前夫又訴請分配夫妻剩餘財產，法官調查張女資產達7583萬元，判決應付給前夫一半3788萬元。

(中時新聞網)