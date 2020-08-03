自行車相關族群-日馳（1526）、愛地雅（8933），受惠自行車在歐、美市場持續熱銷，帶動零配件與代工出貨量大增、營運轉強，展開第二波攻勢，今日早盤分別量價齊揚、股價應聲大漲！

其中，主攻自行車傳動器系統的台灣本土大廠-日馳，今日開盤半小時就數度亮燈漲停41.80元、股價大漲了3.8元，成交量破8600張！

而代工大廠-愛地雅，轉型專攻高價自行車與歐洲電動車市場有成，目前訂單滿手，早盤股價數度攻上15元漲停、上漲1.35元，成交量破4700張！

(工商 )