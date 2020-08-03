日馳、愛地雅開盤爆量漲停 09:542020/08/03 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車相關族群-日馳（1526）、愛地雅（8933），受惠自行車在歐、美市場持續熱銷，帶動零配件與代工出貨量大增、營運轉強，展開第二波攻勢，今日早盤分別量價齊揚、股價應聲大漲！ 其中，主攻自行車傳動器系統的台灣本土大廠-日馳，今日開盤半小時就數度亮燈漲停41.80元、股價大漲了3.8元，成交量破8600張！ 而代工大廠-愛地雅，轉型專攻高價自行車與歐洲電動車市場有成，目前訂單滿手，早盤股價數度攻上15元漲停、上漲1.35元，成交量破4700張！ (工商 ) #日馳 #系統 #愛地雅 #自行車 #股價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 中華電反擊 首推三合一資費 - 財經要聞 - 工商時報 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 川普擊殺TikTok僅第一槍 美國務卿曝：微信等陸企也難逃 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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