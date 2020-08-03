新冠肺炎疫情肆虐，各國在經濟上皆遭受重大打擊，甚至更進一步影響國內政治和民情；近日以色列因疫情控制不力、失業率飆高加上涉及貪腐醜聞，使得民怨爆發，1日晚間有大批民眾包圍了耶路撒冷的總理官邸，要求總理納坦雅胡（BenjaminNetanyahu）

下台。事後，納坦雅胡在內閣會議上抨擊，是「特定媒體煽動抗議活動」，才導致各地出現示威活動。

根據《半島電視台》報導，以色列因新冠肺炎影響重創經濟，連帶影響民生就業，使失業率居高不下，加上總理納坦雅胡捲入貪腐事件，使人民不滿爆發示威活動，喊話要納坦雅胡下台以示負責；而除了耶路撒冷官邸的示威活動之外，特拉維夫市（Tel Aviv）以及全國各地亦皆有示威民眾聚集。

然而，規模最大的示威活動，仍屬耶路撒冷的抗議活動，據媒體報導，約有超過10,000人在耶路撒冷市中心的官邸附近進行和平示威遊行，這也是自2011年以來，以色列民眾針對納坦雅胡的抗議活動中，示威人數最多的一次。

而在1日晚間，上萬民眾包圍耶路撒冷的總理官邸後，手中高舉著以色列國旗、吹響號角，抗議納坦雅胡與人民脫節，並指他在接受涉嫌貪腐的調查時，不應繼續擔任總理職務，要求他下台。面對這些示威抗議活動，納坦雅胡則指責這些示威者是「左派」和「無政府主義者」，更抨擊是特定的兩間私人媒體刻意「煽動抗議活動」讓人民「反政府」；事後，以色列警方逮捕了約20名激進分子，並表示在抗議活動落幕前，當將持續保持高度警戒。

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(中時新聞網)