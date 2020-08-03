北檢偵辦立委集體貪汙案，意外查出立委趙正宇、辦公室主任涉嫌收受殯葬業者賄款，藉以變更陽明山國家公園範圍內的土地地目。2日晚間依貪汙罪聲押趙、林，台北地院審理後裁定趙正宇100萬元交保，檢方提即時抗告。但趙家屬僅花1小時即湊出交保金額，律師范振中在深夜11點時，巧合提著「SOGO紙袋」裝百萬現金辦保。

李恆隆為搶奪SOGO經營權，涉嫌透過女婿居中協調，再找白手套郭克銘向多位立委行賄10萬至數千萬元不等；檢調在過程中意外發現殯葬業者，亦透過郭克銘居中行賄立委趙正宇，企圖施壓營建署變更陽明山國家公園土地地目並縮小管制區。兩案總涉案金額高達四千萬元。

檢調發現，經營殯葬業的陳明瀚，名下的寶塚公司在「陽明山國家公園」範圍內，有1萬9000多坪土地，因位於國家公園第三種一般管制區內，不能夠開發墓園。同為殯葬業者的展雲公司，也有相同的問題，於是找上經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成之後給予可觀的酬謝。

趙正宇因此向內政部營建署施壓，成功讓不知情的營建署官員退讓，陽明山國家公園管理處果真公告變更第三種一般管制區的範圍，寶塚與展雲土地都被排除在外。

而昨(2日)晚間依貪汙罪聲押趙、林，台北地院審理後裁定趙正宇100萬元交保，檢方提即時抗告。但趙家屬僅花1小時即湊出交保金額，律師范振中在深夜11點時，巧合提著「SOGO紙袋」裝百萬現金辦保；台北地院在今日才會將抗告狀提交至高院，因此趙正宇已於昨日晚間交保返家。

(中時新聞網)