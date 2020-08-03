美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日表示，美國總統川普將在未來幾天，針對直接將資料輸送給北京政府、因而對美國國家安全構成風險的中國軟體公司採取行動。

蓬佩奧周日接受福斯新聞頻道訪問時表示，川普總統已經說得夠明白，我們將解決這個問題，因此他將在未來幾天，針對與中國共產黨有關聯之軟體所造成的廣泛國安風險採取行動。針對這些美國政府視為國安威脅的中國軟體公司，蓬佩奧表示，川普「即將」宣布新措施。

川普上周五表示，他將發布行政命令禁止在美國使用抖音（TikTok），最快周六發布禁令。此前消息人士透露，中國科技公司字節跳動（ByteDance）迫於美方壓力，有意將抖音的美國業務出脫給微軟公司，雖然川普表明反對立場，但這個想法已獲得包括共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）在內等川普盟友的支持。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周日接受媒體訪問時表示，負責審查外國商業交易對國家安全影響的美國海外投資委員會（CFIUS）正在研究此事。稍早前微軟首度證實，已經就收購抖音美國業務與字節跳動展開協商。

(時報資訊)