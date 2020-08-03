據市場調查單位Counterpoint最新統計數據，三星手機在印度市占出現斬獲，雖僅上升一名，但市占率大幅躍升到26%，為第二位，僅次於小米的29%市占第一。三星在前一季的印度手機市占為16%第三位。

三星在全球為第二大手機品牌，曾為印度第一大手機品牌，但於在過去兩三年遭到中國手機品牌的排擠。印度手機市場為急速成長的市場，蘋果仍在高階手機市占有極大優勢，然在整體手機市場前十大幾乎為中國品牌佔據。

據Counterpoint資料顯示，印度為三星僅次於美國的第二大手機市場，每年貢獻三星約75億美元的營收。

印度一直有反中情緒，但中國的小米憑藉著在地製造的形象訴求，來擊退排中情緒。然近期反中情緒高漲，印度當局禁止59款中國App，以及中印邊境衝突等，為三星提供預期外的行銷優勢。

三星在新德里附近建造全球最大的手機工廠。三星在許多零件擁有內部採購的優勢，這使得其在疫情期間能夠保持生產優勢。另外小米和Oppo則在疫情期間飽受在地生產停頓和產品延遲交貨的困擾。

三星在六月推出六款智慧型手機，有三款價格低於133美元，其中一款更壓低在約75美元。這使得對價格敏感的印度消費者趨之若鶩。在印度，中國品牌一直以性價比和價格優勢著稱，三星擁有較好的品牌聲譽，但是一直無法吸引更多對價格敏感的印度消費者。

今年五月，三星與臉書合作，訓練了約20萬家實體銷售店家去使用社群媒體進行線上行銷。在疫情期間，印度民眾提高了手機線上應用，例如視訊或線上通訊等。

(時報資訊)