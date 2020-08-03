受疫情影響難出國遊玩，台中東協藝文企業社加入台中購物節優惠店家，消費金額三倍計，販售越南、印尼、泰國等異國國服，越南彩繪花瓶、掛軸、腳踏車模型、3D卡片、人像木雕、人物模型等各種商品，還有越南代表紀念品斗笠，素面樣式設計，讓民眾彩繪自己喜歡的圖案，感受異國風情。

社會局表示，東協藝文企業社創辦人麥玉珍是越南人，為協助在台新住民融入生活，因此創辦台灣新移民協會，舉辦中文班、導遊班、美容班、攝影班等課程，幫助新住民順利與家人溝通、更快融入社會，並學習一技之長，踏出家門與社會連結。

該協會曾舉辦多場節慶文化活動及體驗，讓在地人更認識新住民，深入了解異國習俗，除活動與展覽外，麥玉珍更創立東協藝文企業社，販售家鄉特色商品，讓新住民或一般大眾不用出國即可買到。

市府指出，根據移民署統計，台中市新住民人口數達5萬8831人，是購物節相當具有潛力的消費族群，歡迎新住民踴躍消費，登錄發票抽獎，優惠店家消費滿500元就有3組抽獎號碼，抽中汽車、百萬獎金、精品豪宅等機率將大為提升。

(中時 )