網友發現清水服務區旁的中油加油站女廁，出現貫穿兩間廁所的小洞。（摘自臉書〈爆怨公社〉／陳淑娥台中傳真）

網友發現清水服務區旁的中油加油站女廁，出現貫穿兩間廁所的小洞。（摘自臉書〈爆怨公社〉／陳淑娥台中傳真）

網友發現清水服務區旁的中油加油站女廁，出現貫穿兩間廁所的小洞。（摘自臉書〈爆怨公社〉／陳淑娥台中傳真）

各地加油站的廁所是民眾出遊「解放」的好幫手，不過，卻有網友表示，國道三號清水服務區休息站旁的中油加油站女廁，出現詭異小洞，對準女生如廁重要部位，且兩間廁所的小洞還貫穿，引發網友議論紛紛，直呼「好可怕！」

網友今天一早在臉書「爆怨公社」貼文說，清水服務區休息站旁的中油加油站女廁有3間廁所，第1、2間是蹲式馬桶，第3間是坐式馬桶，她前幾日凌晨3點多在第2間廁所木板隔間下，發現一個小洞用衛生紙塞住，走進第1間廁所看有3個洞，她把塞住的衛生紙拿起，有 1個洞已貫穿至2間廁所。

該網友強調，第1間、第2間廁所貫穿的洞，整個對準女性重要部位，提醒若有女性至這裡的廁所，要小心自身安全。不過，該加油站值班站長則表示，未接獲民眾反映，至於有無到現場看過，該站長說，他們不接受採訪，一切等總公司回應。

國道警察第七大隊大甲分隊表示，目前尚未接獲民眾報案，已立即派員前往了解，若發現偷拍或偷窺等不法情事，將依法辦理。

(中時 )