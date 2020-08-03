美國處理器大廠英特爾在7奈米製程卡關，導致在PC處理器的競爭對手AMD有機會繼續擴大市占率，有供應鏈消息指稱，AMD將繼續追單全球晶圓代工龍頭台積電，甚至在明年有機會超越美國智慧機龍頭蘋果，成為台積電第一大客戶。

AMD在2019年7月推出採用Zen 2 架構、台積電7奈米製程的Ryzen 3000處理器，獲得市場熱烈迴響，並成功動搖英特爾獨占多年處理器市場，據調研機構數據顯示，AMD截至今年Q2，市占率達17%。AMD在2014年由蘇姿丰接任CEO後，主打高效能運算(HPC)獲得成效，短短6年內，AMD從一家搖搖欲墜的老牌半導體廠商，變成足以影響英特爾市占率的處理器廠商。

根據先前AMD簡報顯示，下一代將推出的Ryzen 4000系列處理器將採用7奈米製程，市場傳聞Zen 3 處理器將採用台積電5奈米製程，也被AMD證實仍採用台積電7奈米製程，要從7奈米全面轉至5奈米製程，要等到 Zen 4 架構 CPU，也就是說2022年，市場才會見到5奈米製程的AMD處理器。

然而，隨著英特爾7奈米製程研發受阻，英特爾也透露會將部分晶圓代工業務外包，市場預期將由台積電、三星電子分食訂單，使得英特爾可以暫時在推出處理器沒有生產晶片技術落後的壓力。

據《科技新報》報導，供應鏈消息顯示，AMD在7奈米、5奈米製程的投片量將翻倍，甚至在Q2投片量就會超越蘋果，成為台積電第一大客戶，這也補足在失去華為訂單之後的產能空缺。此外，AMD伺服器處理器 EPYC也有重大突破，明年委由台積電先進製程代工生產的投片量，已經來到20萬片，讓AMD對在處理器市占率有機會達到2成，甚至朝3字頭前進。

(中時新聞網)