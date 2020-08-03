資深媒體人鄭師誠貼出許多店家貼出招租的照片。(擷取自鄭師誠臉書)

新冠肺炎疫情使各行各業受到衝擊，政府為振興經濟，推出「振興三倍券」，盼藉此協助相關產業復甦。資深媒體人鄭師誠日前在臉書貼出許多店家貼出招租的照片，並感慨表示，通化街夜市以前一位難求，現在在旁邊，一邊一家招租，一邊接連四家招租。該貼文使許多網友有感，並直言「全台灣都只剩下一個『慘』字」、「政府無能拚經濟」。

鄭師誠在臉書貼出許多店家招租的照片，並提及通化街夜市以前一位難求，現在在旁邊，一邊一家招租，一邊接連四家招租。此外，他提及，杭州南路賣甜不辣和肉圓的老闆告訴他，不算他和母親的薪水，光進貨和水電瓦斯和租金，每個月虧一萬元。老闆接著指著隔壁三角窗的早餐店說「他們已經虧好幾個月了！」。

對此，鄭感嘆表示，什麼叫「不知民間疾苦」、什麼叫「何不食肉糜」、什麼叫「官字兩個口」、什麼叫「貧無立錐之地」、「死老百姓」，他直言，「我們都是啊！」

網友對此有感而發表示在旁邊，一邊一家招租，一邊接連四家招租。該貼文使許多網友有感，並直言「全台灣都只剩下一個『慘』字」、「政府無能拚經濟」、「到處都很慘」、「可憐的永遠是老百姓」、「桃園也不遑多讓」、「真的是不長進」、「政府整死小老百姓還每天自我吹噓」、「 最近一次去台北，我跟朋友說，為什麼台北看起來像彰化，而台中才真的像台北」、「經濟沒起色原因大家都知道，就是少了陸客」、「逢甲商圈的福星路上，也至少30個店面貼招租啊」、「真正的苦民之聲，到處都貼租」。

(中時新聞網)