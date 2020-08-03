華碩ROG Phone 3首波預購在7月最後一周陸續發貨後，第二波預購潮也自8月1日起跑，銷售通路進一步擴增數個主要電商平台，僅1天時間配置12G／512G規格版的即完售，預計8月中旬起也將逐步到貨。

在此同時，華碩另一款新機ZenFone 7，最新藍牙SIG認證也已於8月1日取得，依其審驗的型號來看，初步確認至少會有兩款規格，依採用的天線模組區分、型號分別為ZS670KS和ZS671KS。

針對新一代ZenFone 7系列，華碩官方至今未揭露更多訊息，不過通路業者表示，同樣支援5G的ZenFone 7，在台售價會較ROG Phone 3的2字頭起價來得親民，基本規格依然可見1字頭起價。不過銷售時程上傳出似將延後，原通路業者預計8月間就將開賣，現則多預期要到9月上旬才上市。

由於兩款新機發布時程都落在同一季，外界關注兩款新機銷售熱度會否出現相互排擠效應。華碩共同執行長許先越先前受訪時則指出，ROG Phone系列及ZenFone系列聚焦不同使用者族群，針對以極致效能為主的消費者、主打ROG Phone系列，另訴求優質拍攝體驗的則以ZenFone系列為主，產品行銷也將強化兩者間的差異化需求、搶進市場。

華碩全球副總裁林宗樑以「手機界的超跑」形容ROG Phone 3，並直言目標對手就是設定Android和iOS的兩大龍頭品牌，要以全面提升的最佳效能與高強度影音享受體驗，爭取含括不僅是電競玩家的高階用戶族群，在台灣市場則希望能成為竹科工程師首選新機，更喊出銷售要較前一代增長30～50％、在非電競用戶銷量並要翻倍增長的積極目標。

(工商 )