廣達(2382)旗下廣明 (6188) 宣布將參與子公司達明機器人現金增資案，預計交易單位約為2099萬4500股，每單位價格達13.5元，交易金額約達2.83億元，用於營運需求、多角化經營。廣明早盤股價跳空漲停，開盤15分鐘內掛漲停和市價的買單逾1.1萬張。

廣明公告第2季自結單季稅後虧損4.72億元，每股虧損1.68元，外界推估，廣明受業外認列和解賠償金導致單季轉虧，上半年虧損2.89元，每股虧損1.03元。

累計廣明上半年營收達49.31億元、年增8.3%，營益率11.26%，年增4.49個百分點，稅前虧損3.48億元、稅後虧損2.89億元，每股虧損1.03元。

廣明與惠普訴訟案件，雙方已在6月18日簽訂保密和解協定，強調對公司業務並無重大影響，但相關和解金額以保密原因並未透露。

廣明通過新任董事長由廣達電腦執行副總經理蔡文弘接任，何世池因個人因素辭任總經理，另聘任為顧問。而何世池目前也仍是達明董事長。

(時報資訊)