白宮與川普競選團隊似乎有意讓這位共和黨總統放棄推遲2020年大選的想法，周日在接受媒體訪問時異口同聲稱11月3日將如期舉行選舉。

白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）接受CBS訪問時表示，川普總統在提出延後大選的想法時，考量的是郵寄投票的疑慮。「我們將在11月3日舉行大選，而且川普總統會贏」。不過米道斯也重申川普的擔憂，警告郵寄投票必須妥當處理。

競選團隊顧問米勒（Jason Miller）接受周日福斯新聞訪問時也呼應這個看法，他表示，這場選舉將於11月3日舉行，川普總統也希望選舉日就在11月3日。

川普上周四抨擊郵寄投票是場災難，將使2020年大選成為史上最不準確、最詐欺的選舉，並拋出延後美國大選的想法，但立即遭到國會民主黨陣營的反對，連自家的共和黨團也不相挺。國會是美國唯一有權改變選舉日期的政府部門。

(時報資訊)