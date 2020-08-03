1.華邦電(2344)：上季轉盈、獲利逾7億元，今早不理上周五外資、自營商聯手轉賣超，股價開平小漲抗空，力守5日線。

2.聯電(2303)：第2季獲利攀9年高、第3季出貨估持平，上周五外資大舉掃貨買超23668張，激勵今早股價逆勢續漲逾4%。

3.中鋼構(2013)：上半年EPS 1.64元、近8年同期新高，加上風電題材助益，今早放量彈升約5%，收復短均。

4.國光生(4142)：新冠病毒疫苗8月進人體臨床，本土法人力挺買超，今早挾量彈升至71.9元，企圖收復月線。

5.台達電(2308)：Q2業績繳佳績，Q3還有表現空間，上周五外資買超逾3600張，今早股價再創波段高點。

6.台光電(2383)：Q2獲利創新高、Q3更旺，開盤後衝高逾2%突破180元，但隨後又壓回低檔。

7.奇力新(2456)：訂單看到10月，股價跳漲3%，步步逼近百元。

8.華新科(2492)：Q2毛利率寫四季新高，優於預期，多方抬頭，大漲4%。

9.智邦(2345)：上周外資天天買超，股價結束打底格局，今早跳漲4%。

10.聚隆(1466)：第二波疫情蠢動，防疫題材再起，直接跳空漲停開盤。

11.熱映(3373)：擴大生技醫電版圖+疫情題材，股價強勢突破110元，逼近漲停價。

12.牧德(3563)：H1每股純益10元，每股將配息3元，牧德H2營運續喊衝，早盤強漲逾7.5%，重返10日線、再拚300元關。

13.台驊投控(2636)：海空鐵路三運成長，Q2獲利創高，Q3營運看旺，股價上攻近4%。

14.元晶(6443)：綠能、太陽能雙題材，晨盤爆量續高漲逾7.5%，衝上17.6元、再創波段高價。

15.瑞昱(2379)：TWS、WiFi 6題材利多多，早盤續漲逾4%，391元闖上波段新高點。

16.南六(6504)：今年營運有望季季高，外資連4日買超，早盤漲逾7%。

17.康那香(9919)：疫情再起疑慮升溫，不甩外資31日轉賣超，早盤放量漲停。

18.毛寶(1732)：無懼外資連2日賣超，早盤漲逾6%，收復月線。

19.廣明(6188)：擬參與子公司現增，三大法人連3日買超，早盤漲停、挑戰年線。

20.零壹(3029)：轉型成功、營運起飛，外資31日轉買超2030張，早盤登1年來新高。

(時報資訊)