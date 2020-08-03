前總統陳水扁今日上午9點至台北賓館參加李登輝前總統追思會並受訪表示，李前總統是台灣民主之父，精神長存。不過，陳水扁受訪一事，遭外界懷疑是否有踩中監紅線之疑？對此，民進黨高雄市議員陳致中表示，事先都有和中監溝通。

李登輝辭世，今（3）日陳水扁前往弔唁，弔念完接受記者採訪時表示，得知李前總統過世時，徹夜難眠，想起李登輝一生對台灣的付出與貢獻，心存感激，更是非常敬佩，希望全體國人同胞能夠繼續向前走，李登輝還沒有走完的民主大道。

陳水扁更表示，到現在情緒還是在難過不捨之中，雖然和李登輝分屬不同黨派、也曾有過競爭，但對台灣國家認同及民主的鞏固及深化、捍衛台灣國家主權，謀求全民的最高福祉，兩人並沒有顏色之分，更多有的是契合、共識。

不過，由於陳水扁目前是保外就醫，接受採訪遭外界質疑是否又踩中監紅線？對此，據《聯合報》報導，陳致中表示，事前都有通知中監，也得到同意。

(中時新聞網)