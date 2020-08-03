小小腎結石不注意，當心整顆腎臟壞掉！一名60歲男性結石患者，左側腎臟因為腎結石掉下來卡在輸尿管，水腫得很厲害，但因為沒有疼痛感從未就醫，某次於家醫科回診拿高血壓藥物時，在抽血檢查時，發現腎功能異常，才轉介至泌尿科，醫師先安排輸尿管鏡將結石打碎，但左側的腎功能卻回不來，就像是莫名其妙被偷走了一顆腎臟。

雙親皆有腎結石病史 40年從未至泌尿科就診

收治該名患者的衛福部樂生醫院泌尿科李信毅醫師表示，這名病人在20多歲之後的40年當中，斷斷續續都有排出過結石，卻從來沒有到泌尿科就診過。如果會痛，就到藥房去買藥來吃。再仔細詢問之後， 原來雙親都有腎結石的病史，他自己本身則早在20多歲時，就曾經排出結石過，當時的痛徹心扉令他難忘。

不痛更危險！ 4類人須提高警覺

雖然痛起來要人命，但是不痛卻更危險，因為病人往往會覺得：「還好啊！最近很忙又沒時間！很痛再去看醫生吧！」。一時輕忽往往失去治療的先機，而導致腎功能嚴重受損，就如同這位病人的情況一樣。

李信毅醫師指出，其實泌尿道結石引起疼痛的程度與疾病的嚴重度不一定相關，有時候即使已經嚴重腎水腫造成腎功能受損，仍然不覺得怎麼痛，這樣的情形，比較容易發生在年長的病人、固定服用類固醇，因慢性疼痛問題而經常服用止痛藥、以及之前有多次腎絞痛病史的病人。

出現疑似症狀應至泌尿科 延誤治療病情更加重

經常排出結石的患者，有人非常熟悉排結石過程所造成的症狀，甚至可以清楚地感覺到石頭的排出，但其實每次有症狀時，不管疼痛程度如何，還是應該去泌尿科就診檢查清楚。李信毅醫師提醒，如果是結石引起，就要與醫師討論，清楚地瞭解治療選項與風險；然而，如果問題不是結石所造成的，譬如說腎動脈梗塞、腹主動脈瘤、子宮外孕、急性盲腸炎等急性腹痛，若沒有就醫而延誤病情，後果可能更嚴重。（文章授權提供／健康醫療網）

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(中時新聞網)