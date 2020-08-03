輕颱哈格比目前中心位置在宜蘭東方約180公里海面上，以每小時21轉24公里加速往北北西進行，氣象局指出「哈格比」未來12小時強度即將達到顛峰，且相當接近北部陸地，北部、東北部、綠島、蘭嶼整天要注意較大風浪與一陣陣驟雨。氣象局長鄭明典也在臉書PO文，警告南部要小心了「這個俗稱颱風尾…」。

氣象局長鄭明典在臉書PO出今晚8時到周二上午8時的定量降水預報，警告除了北部、東北部今上半天會受到颱風外圍環流影響，有大雨、豪雨發生之外，南部地區也會有豪大雨，「這個～俗稱颱風尾…」，今天下半天西南風影響，南高屏恆春地區有短時強降雨，並有大雨或豪雨發生機率。

氣象局最新路徑潛勢預報指出，預估輕度颱風哈格比未來12小時強度將達顛峰，瞬間最大陣風每秒33公尺增強到35公尺，七級風暴風半徑80公里擴大至100公里，暴風圈已進入臺灣東北部及北部海面並構成威脅，「受其外圍環流接近影響，今天西半部、東北部都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率」，桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，且適逢大潮，北部及東北部沿海低窪地區慎防淹水。

翻攝自 鄭明典臉書

(中時新聞網)