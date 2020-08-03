大陸央視新聞報導，美國華盛頓時間8月2日，福斯電視台報導稱，微軟和大陸影音平台TikTok正在和白宮進行協商，避免川普全面封殺TikTok。

在上月31日，多家媒體報導指出美國科技龍頭微軟公司有意收購字節跳動旗下TikTok應用程式。消息傳出後，川普曾威脅將在美國禁用TikTok，表示「我有這個權力可以下總統行政命令來禁止」。

微軟在聲明中則回應表示，完全理解總統擔憂的重要性，公司致力於收購TikTok，並會接受美國全面的安全審查。

聲明強調，微軟將盡快採取行動，與字節跳動公司進行談判，希望在9月15日前幾週內務完成談判。希望在談判過程中與美國政府與川普總統繼續對話。

據微軟公布的消息指出，微軟和字節跳動公司的談判將基於2家公司向美國外國投資委員會（CFIUS）發出的通知。目前他們已經提供了意向通知，並致力尋求探索一項初步提案，這起併購提案涉及在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的TikTok業務收購，微軟將在上述市場上進行TikTok營運，另外也可能會開放其他美國投資者以股東的身份參與此次併購。

微軟表示，若是完成併購，將會維持及確保TikTok用戶當前的用戶體驗為，同時增加了平台的安全性、隱私性和數字安全保護。這一服務的運營模式將建立在保證用戶透明度和併購當地國的安全政策為前提來進行。

聲明中更強調，除上述措施外，微軟亦會將TikTok美國用戶的所有私人數據都轉移並留存在美國。假設現階段有任何用戶數據保存或備份在美國境外，微軟將確保這些數據在傳回美國留存後，在外國的伺服器中刪除。

(中時 )