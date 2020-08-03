上市營建股名軒（1442）3日除息，每股除息1元，由於今年完工交屋案量大，下半年業績不看淡，買盤也按讚，填息行情穩步走。

今天名軒除息1元，股價自16.8元開出，盤中維持紅盤，在16.85~16.9元之間，漲幅在0.3~0.8％，表現穩健。

名軒每股含息1元，訂8月3日為除息交易日，8月31日發放。

名軒今年完工交屋量明顯高於去年，桃園21億元的「名軒夢享家」於2019年底取得使照、第一季開始交屋；另外新北市新莊總銷19億元的富貴路「名軒富麗」也是去年遞延到2020年的入帳案源；至於去年第四季開始完工交屋的「名軒國家PARK」，今年也持續交屋銷售；第四季還有總銷32億元的「夏卡爾」完工交屋，全年業績不看淡。

名軒第一季淨損歸屬母公司業主1,223萬元，EPS -0.04元；累計上半年營收已達4.87億元，年增59.35％。

(工商 )