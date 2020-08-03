一代鋼琴大師里昂．弗萊雪在美國與世長辭，享壽92歲，他的兒子公開證實這件事，並表示上周他還一如往常地教學。消息傳開，小提琴家林昭亮也在臉書上發文表示哀悼，「他帶給我們真正的啟發，我們失去了一個傳奇。」

里昂上一次來台是2013年，當時他擔任指揮，帶著鋼琴子弟兵陳偉茵和國立台灣交響樂團同台演奏布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，並參加美國琵琶地音樂院台灣校友會，當時同行的還有能說得一口好中文的小孫子。

里昂出生於1928年，4歲開始學琴，16歲與指揮家皮埃爾·蒙特和紐約愛樂同台演出，1952年拿下伊莉莎白鋼琴大賽首獎。

里昂的音樂人生十分傳奇，他曾在音樂事業最如日中天時，罹患肌肉張力不全症，導致右手手指無法演奏，他表示，那是人生的低點，也曾動過輕生念頭，但最終靠著意志力，把手指頭練回來，十分激勵人心。他也曾表示，布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，是他很喜歡、卻也是難度頗高的一首作品，「這是我願意花一輩子的時間，不斷練習、雕琢的作品。」

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