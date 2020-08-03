海盜隊3日在延長賽敗給小熊，其中一個原因是他們10局上跑壘判斷錯誤。海盜捕手斯托林斯(Jacob Stallings)藉著隊友安打，從二壘直衝本壘，正面撞上小熊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)，兩人倒地，斯托林斯遭觸殺。小熊在11局下半以再見安打2-1獲勝。

依照突破僵局制，第10局開始二壘會放置1位跑者，由第9局最後出局者擔任，就是海盜捕手斯托林斯。但捕手的腳程普遍較慢，斯托林斯想藉著左外野方向的安打衝回本壘還是太勉強了(指導員叫他跑的)，出現「捕手撞捕手」的鏡頭。

小熊捕手康崔拉斯擋住了跑壘路線，海盜對這個觸殺提出挑戰，主審反覆觀看後維持原判：「捕手除持球之外，不能擋住跑壘路線，但接球動作不在此限。」功勞屬於傳球精準的小熊左外野手席瓦伯(Kyle Schwarber)。雖然海盜打者趁亂溜上二壘，但白白奉送一個出局數。

今年延長賽採用突破僵局制，各隊評價不一，海盜還未在延長賽拿過分數，此戰還用掉9位投手(小熊5位)，真是虧大了。小熊開季7勝2敗，海盜2勝7敗。

(中時新聞網)