南韓七月製造業活動來到第七個月的萎縮，然萎縮幅度已有減緩，顯示全球封鎖措施的放緩，已有帶動需求提升。

據IHS Markit的最新PMI數據顯示，南韓在七月為46.9，稍優於六月的43.4，回升速度優於預期，然為連續七個月的低於50，亦為自今年一月以來錄得的最高點。

在次指數方面，產出、新訂單和出口訂單的下跌皆有放緩，然依舊在低點。負責編製調查的IHS Markit經濟學家海斯(Hayes)表示，七月的數據提供了南韓製造業翻轉的早期徵兆，特別在汽車製造上，出現國際供應鏈的重開以及需求逐步的復甦。對於未來12個月製造業產出的預期上升至49.0，優於六月的45.7。

另一方面，已完成的商品庫存的增加，為需求低落提出了強烈的訊號，海斯表示，因之製造商仍傾向於價格的折扣，以及對員工數量持謹慎態度。已完成商品庫存次指數飆升至近11.5年的高點。

為控制成本，企業在七月為連續第15個月出現裁員，雖然幅度已有減緩。

(時報資訊)