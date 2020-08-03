農業委員會家畜衛生試驗所表示，十足目虹彩病毒主要侵害目標是蝦類的血淋細胞，類似人類的白血球，不過人是脊椎動物，蝦則是無脊椎動物，兩者的白血球細胞完全不同，因此十足目虹彩病毒無法感染人的白血球，目前沒有科學證據顯示，引起魚蝦貝類疾病的病毒可感染人，請民眾放心。

畜衛所官員指出，科學報導透過水產品傳給人造成疾病的病毒，都是汙染到感染腸胃炎或肝炎等人類排泄的病毒，包括諾羅病毒、A型肝炎病毒、腸病毒、札幌病毒、輪狀病毒、星狀病毒、腺狀病毒、E型肝炎病毒等。

畜衛所官員說明，國際病毒分類學會於2019年指出，十足目虹彩病毒分類上位於虹彩病毒科的十足目虹彩病毒屬，該屬中的病毒只能感染「對蝦及螯蝦」(無脊椎動物)，而人是脊椎動物，學理上十足目虹彩病毒無法感染人類。

此外，十足目虹彩病毒主要侵害目標是蝦類的血淋細胞，類似人類的白血球，病毒感染蝦細胞的第一步，是靠病毒表面特殊蛋白結合到血淋細胞表面特殊的受體，可把蝦細胞內部想像成一個房間，病毒特殊蛋白是一把鑰匙，蝦細胞表面受體是一個鑰匙孔，只有兩者完全相符，病毒才能打開大門進入屋內，即將DNA導入細胞內。

不過，脊椎動物與無脊椎動物的白血球細胞完全不同，因此十足目虹彩病毒無法感染人的白血球。

畜衛所官員談到，病毒核酸(DNA)進入人細胞後，必須適應人細胞內現有的酵素去合成新的病毒，而非蝦病毒已經適應的蝦細胞內的酵素；另外蝦細胞溫度為20-35°C，蝦病毒也無法立刻適應人的細胞溫度(36.5-37°C)去增殖病毒。若十足目虹彩病毒真能突變成功入侵人類白血球，還需要克服以上雙重難關才能生存。

(中時 )