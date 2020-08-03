前總統李登輝7月30日晚間辭世，對於當年故總統蔣經國為何會選李登輝接副總統之位，仍是許多人好奇的問題。師大政研所教授范世平分析指出，小蔣總統晚年開放兩岸探親，兩岸關係勢必走向開放，選接位人選可能就有所考量，他並分析原因。

范世平2日在臉書撰文分析，蔣經國為何會選李登輝接副總統的觀察，他表示，蔣經國晚年開放兩岸探親，他知道兩岸已經不能繼續他「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」，兩岸關係勢必走向開放，而且會如火山爆發般的猛爆式發展。

范世平還說，因為兩岸已經隔絕快40年，這蓄積的能量太大，老兵與外省族群返鄉探親就不用說了；即便很多本省人也想去去過去課本上讀過而從沒去過的地方；企業家更對中國大陸這個廉價勞動力的生產基地充滿興趣。范世平也指出，李登輝年輕時熟讀「馬克思.恩格斯」著作，當時的台灣政壇中無人能出其右。何況他還有留學日、美的經驗，對國際情勢充分瞭解。

(中時新聞網)