據大陸氣象局8月3日發布消息，經監測，今年4號颱風哈格比（大陸譯作黑格比）8日3日7時中心位置位於北緯24.9度、東經123.4度。

大陸中央氣象台已發布颱風黃色預警。經應急會商後，大陸氣象局在3日8時30分啟動重大氣象災害（颱風）三級應急響應，大陸氣象局辦公室、減災司、預報司、觀測司，氣象中心、氣候中心、衛星中心等多個相關單位立即進入三級應急響應狀態。

可能受到影響的省市包含浙江、福建、上海、江蘇、安徽省，這些地區的省級氣象局將根據實際研判啟動或調整相應應急響應級別。各單位嚴格按照氣象災害應急響應工作流程做好各項工作，有重要情況也將及時會報氣象局。

大陸農業農村部為因應可能帶來的災害，緊急部署颱風防禦工作，要求上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西等地農業農村部門切實做好颱風防禦和災後生產恢復工作，減輕災害損失，確保農業生產安全。

哈格比也預計將於今晚在福建北部到浙江南部一帶沿海登陸。

(中時 )