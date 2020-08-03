由於國際廢鋼原料行情持續攀升，在原料成本上漲壓力下，豐興(2015)3日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸漲200元、漲幅約1.35％～2.89％，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,100元，鋼筋每公噸牌價為15,000元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )