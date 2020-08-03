豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 10:302020/08/03 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情持續攀升，在原料成本上漲壓力下，豐興(2015)3日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸漲200元、漲幅約1.35％～2.89％，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,100元，鋼筋每公噸牌價為15,000元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #每公噸漲 #調漲廢鋼和鋼筋價格 #國際廢鋼原料 #成本上漲 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 中華電反擊 首推三合一資費 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》第二座護國神山穩了！ 台股8月天氣勢更旺 - 財經 英特爾7奈米摔跤AMD狂下單 將超車蘋果成台積電最大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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