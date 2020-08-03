中國製造業活動持續擴張，財新3日公布中國7月製造業採購經理指數（PMI）升至52.8，較6月提高1.6個百分點，創下2011年2月以來的9年半新高，連續三個月處於擴張區間，並高於市場預期的51.1。

製造業產出連續5個月處於擴張區間，7月生產指數為2011年2月以來最高。許多企業表示，情況從疫情中逐漸恢復，客戶需求增強。新訂單指數也出現2011年2月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，7月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為6個月以來最低。

新訂單增加導致企業積壓工作量小幅上升，積壓工作指數在擴張區間小幅上升。但製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，7月就業指數連續第7個月處於收縮區間，不過，降幅為今年以來最低。

製造業界對未來12個月持樂觀態度，7月中國製造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於較高水平。企業普遍看好增長前景，原因是預期經濟將從疫情中繼續恢復，市場需求將進一步增強。

財新智庫高級經濟學家表示，7月局部疫情反彈不改大陸國內整體回升的大趨勢，經濟修復仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。

(工商 )