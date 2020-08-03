近期新冠肺炎疫情、南海爭鋒、華為5G制裁、太空科技霸權爭奪戰等已成為大陸和美國全面對峙的多面戰場。現在外媒分析，陸美博弈將會增加一新焦點。

據《南華早報》報導，爭霸的戰的下一焦點將會是大陸湄公河水壩，陸美衝突恐將在東南亞地區展開。文章指出，陸美學者在雲南省境内湄公河上游水壩和乾旱的關聯的研究結果上起分歧，是兩國之間衝突的徵兆。

外媒和聯合國研究指出，泰國、越南、柬埔寨、寮國等湄公河下游國家面臨的乾旱危機與陸雲南的水壩有直接關係。研究總結陸水壩截斷400億立方米的水源，對下游國家的生命線進行鎖喉，釀成乾旱時嚴重缺水問題。

陸清華大學研究則稱下游國家乾旱問題源自於氣候、低降雨量等自然環境因素，與陸水壩無關。不僅如此，雲南水壩雨季時能夠有效儲水，旱季時可以為整個湄公河地區提供水資源。陸媒體斥責西方國家再次對陸的無端指控，稱雲南上游水壩不是乾旱問題的根源，而是問題的解決方法。

多名歐美學者質疑陸的研究報告，稱旱災的確是因自然環境因素而導致，但人為因素（陸水壩）也有責任，是將旱災惡化的原因。同時，許多報告稱清華大學研究果有多處問題和漏洞，根本不透明。

湄公河是柬埔寨、寮國、泰國、越南等國和雲南省共6000萬人的生命線。陸對湄公河上游的壟斷直接威脅到下游國家的安全利益，將珍貴的水資源緊握手中。

今年年初越南因旱災宣佈進入緊急狀態，泰國則動用軍隊進行救災。衛星圖像顯示湄公河部分區域水位線已達到最低點。

(中時新聞網)