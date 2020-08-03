時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，時代力量開會決議，若法院裁定羈押徐永明，將儘速予以停權處分。根據監察院第164期《廉政專刊》，徐永明名下有3筆土地、2筆建物，存款523萬元，另有房貸1500萬元。

徐永明109年1月31日財產申報顯示，在台北市松山區有3筆土地、2筆建物，5筆存款共523萬元，還有一筆1500萬元房屋貸款，有價證券、珠寶、投資等皆無。

徐永明109年財產申報資料。（圖／摘自監察院164期廉政專刊）

徐永明109年財產申報資料。（圖／摘自監察院164期廉政專刊）

針對徐永明涉嫌收賄，時代力量昨召開臨時決策會，停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。今天開會後決議，若法院裁定羈押徐永明，將儘速予以停權處分。

而徐永明收賄一案曝光，則是因被查到一通關鍵電話問「錢呢？」事件爆發後，網友也湧入徐永明臉書，表示「才200萬就把你買掉了」「身邊好幾個朋友政黨票都投時力，如果連你都……真的太讓人失望了」「徐永明，時代的眼淚」「平常看你講得一身正氣，你是裝出來的嗎？」

(中時新聞網)