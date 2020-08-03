賣壓湧現，打壓上周五紐約棉花期貨走軟；因主要產棉地區天氣狀況不利生產，引發市場擔憂損害作物，致投資人賣壓湧現，拖累美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌0.52美分，跌0.83%，收盤每磅62.30美分；而12月棉花期貨下跌0.52美分，跌0.82%，報每磅62.66美分。

中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸12010元人民幣，較前一日下跌100元人民幣；庫存方面，截至7月30日，ICE登記庫存7,045包，較前一日減少500包。(商品行情網)

(時報資訊)