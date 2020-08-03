上周五適逢馬來西亞哈芝節，馬來西亞棕櫚油期貨休市一日；回顧上周四(7/30)，貿易商預測棕櫚油出口量將大增，加上棕櫚油需求國印尼的生物柴油計畫重新回到正軌，因此提振棕櫚油市場，促使馬來西亞棕櫚油價格走揚，分析師表示，如產量短期無法恢復，可能繼續支撐棕櫚油價格。

截至上周四(7/30)終場10月交割的棕櫚油上漲1.25％至2,678馬幣（631.90美元），為近5年最大單月漲幅；大連期交所豆油上漲2.4％；芝加哥期交所豆油上漲0.4％。(商品行情網)

(時報資訊)