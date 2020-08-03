聯發科(2454)法說落幕，多家外紛紛對其出具最新研究報告，除看好5G SoC成長動能強勁外，對聯發科成長型產品PMIC(電源管理IC)、ASIC(客製化晶片)等也均預期有可觀成長空間，多家多給予正面評價，目標價全數在800元以上。

美系外資表示，聯發科預估第三季營收將增長22%~30%，各個產品線都維持強勁成長，包括智慧手機、電視SoC和WiFi 6，毛利率也將保持在43%，相信聯發科在5G SoC貢獻較高毛利率下，未來幾個季度的毛利率有機會朝向45%靠攏。美系外資表示，聯發科晶圓製程將進一步拉升到台積電5奈米，相信將可以滿足華為2021年上半年的旗艦機需求，那將會是聯發科第一次進入美金1000元以上的智慧機價格帶產品，大大提高聯發科5G SoC的ASP和利潤率，故將聯發科目標價由708元調升到880元、維持加碼評等。

另外一家美系外資表示，聯發科預計全球5G智慧手機的出貨量將在1.7~2億支，且2021年將翻倍成長，預計聯發科在5G SoC的市占率在2021年將在成長40%，預計聯發科將5G平均售價保持在25美元左右，重申買入等、給予825元目標價，調高2020年~2022年每股收益成長9~12%。

還有一家美系外資表示，聯發科看第三季營運持續成長，在天璣800、天璣820的出貨驅動下，5G SoC出貨量將增加，另外，WiFi 6和PMIC(電源管理IC)需求也很強勁，因為來自居家辦公、遠端教學的需求還是很大，將聯發科目標價由909元調升到927元、維持買進評等。

亞系外資表示，聯發科第三季不僅是智慧型手機，包括WiFi、LCD TV SoC、ASIC和PMIC均具有強勁成長動能，預估將佔銷售額的50%以上，維持聯發科目標價860元、評等買進評等，預計2020年、2021年每股獲利22.8元以及33.07元。

聯發科第二季營業利益為74.16億元，季增加27.8%，較去年同期增加20.7%。第二季營業利益率為11.0%，高於第一季的9.5%，也高於去年同期的10%，聯發科第二季淨利為73.1億元，季增加25.9%，較去年同期增加12.4%，第二季淨利率為10.8%，高於第一季的9.5%，高於去年同期的10.6%，每股盈餘為4.58元，寫下近8個季度以來新高。

(時報資訊)