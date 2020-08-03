全球投資管理機構Franklin Resources, Inc[NYSE:BEN]旗下以富蘭克林坦伯頓名義營運的子公司，宣佈已完成收購美盛[NYSE:LM]及其旗下專業投資附屬公司。這項交易亦顯著加強核心的固定收益、股票和另類投資團隊的領導地位和實力，同時擴大公司的多元化資產投資方案能力。重要的是，雙方無意改變專業投資管理團隊奉行各擅勝場的投資策略，美盛亦將受惠於富蘭克林坦伯頓的全球基礎設施以及對技術和創新的持續投資。

此一新合併的機構，使富蘭克林坦伯頓躋身全世界最大的獨立及專業全球投資管理公司之列，管理資產總額共達1.4兆美元，其高素質投資團隊涉獵領域之廣在業內數一數二。合併後的服務觸角會顯著強化富蘭克林坦伯頓在關鍵地區的市場地位，同時也創造了一個在機構及零售客戶管理資產之間取得良好平衡的廣闊投資平台。

富蘭克林坦伯頓執行長Jenny Johnson表示，我們非常高興宣佈順利完成收購美盛的交易，這是富蘭克林坦伯頓歷史上最重大的交易。自從我們於2月中公佈這項消息以來，市場已發生了巨大的變化，但此一強強組合的戰略理由也更顯充分。這次收購為投資策略、分銷渠道及各地市場帶來更大規模、更多元化及更加平衡的發展，開啟了巨大的價值及成長良機。合併後的公司會有一致的文化，並共同致力於為我們尊貴的客戶締造豐碩的投資成果。

(時報資訊)