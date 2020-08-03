民眾等好久的中衛口罩終於又有貨了！屈臣氏今天開賣三款中衛雙色口罩，有黑x軍綠色、黑x古銅色、黑x櫻桃紅三種配色款式，以及酷黑和天空藍單色，於全台128間門市同步開賣，數量有限售完為止。各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

中衛醫療口罩雙色款，黑x古銅色。(屈臣氏提供)

中衛醫療口罩雙色款，黑x軍綠色、黑x櫻桃紅。(屈臣氏提供)

●屈臣氏

今天（3日）門市統一在10點開賣中衛口罩，顏色有黑+古銅色、黑+櫻桃紅、黑+軍綠色、酷黑和天空藍等顏色可選擇。全台僅128間門市開賣，但因各門市營業時間不同，因此若門市早於10點開門，必須等到10才開賣，若門市晚於10點開，則已開門時間為主。

●Yahoo奇摩購物中心

今（3日）早上11點開賣匠心的醫療用口罩，每盒50片裝，價格250元，詳情請依網站為主。

●PChome 24h購物

今（3日）開賣艾可兒成人平面醫用口罩、環保媽媽幼幼平面醫用口罩，一盒50片裝，價格自490元到530元不等，詳細價格請依官網公告為準。

●蝦皮購物

今（3日）下午5點開賣醫療用口罩，款式及價格，請依網站資料為主。

●大樹藥局

今天APP販售康乃馨、匠心、萊潔和健康天使的醫用口罩，詳細款式請依網站為主。

●小三美日

網站有販售台灣優紙、潔吸、利聯醫技等品牌的醫用口罩，另也有許多搭配防疫產品的組合，詳情請依官網為主。

(中時新聞網)