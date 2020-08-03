高雄振興購物嘉年華6月上路迄今，總發票登錄金額已破7億元大關，8月底即將「封關」。（柯宗緯攝）

高雄振興購物嘉年華6月上路迄今，總發票登錄金額已破7億元大關，8月底即將「封關」。高雄市代理局長楊明州今（3）日邀請抽中百萬名車的兩位幸運兒到市府領獎，也呼籲民眾多多把握最後機會參與。主辦單位經發局透露，還有神祕大獎正籌備中，「比汽車還要大」，至於是什麼，先賣個關子，預計9月抽出。

楊明州指出，只要在高雄消費滿500元，即可上網登錄發票參與抽獎，希望市民或外縣市朋友，都能趁現在多來高雄消費，9月也會抽出最後1台汽車。他笑說，自己也會努力去登錄發票，但還是希望把得獎機會讓給大家。

經發局副局長高鎮遠指出，市府力挺百貨、商圈、夜市等業者挺過疫情衝擊，隨著國內疫情趨緩，國旅人潮報復性大增，甚至已經超越同期業績，預料8月底活動結束，累計發票登錄金額會衝破10億元，後續也將規畫各項行銷活動，吸引消費者來高雄，助攻商家業績再創高峰。

高鎮遠表示，振興嘉年華總計會抽出3台汽車、130兩總計800多萬元的黃金，另天天抽5萬元抵用券，至於大家最關心的「神祕大獎」部分，還在籌畫當中，價值會比汽車還要高，預計9月會公布並抽出，請民眾拭目以待。

首位抽中百萬名車的得主盧小姐表示，得獎的這張發票，是購買1萬多元的民生用品，平常就愛逛街買東西，這次有特別增加到一次都要超過500元可登錄發票的門檻金額。另名幸運兒林小姐則是做汽車保養花3500元左右中獎，第一時間得知相當興奮、大叫，迫不期待要開新車上路。

(中時 )