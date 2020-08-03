Terence Davis is a COVID-19 conspiracy theorist so he’s purposely wearing a mask with a hole in it... pic.twitter.com/TkzosKC3J6 — Rob (41-24) (4-3) (@Hou5ton4L) August 2, 2020

美國新冠疫情到現在還沒辦法控制，就是有像暴龍後衛泰倫斯戴維斯這樣的人存在！戴維斯在2日暴龍與湖人賽前，竟然故意戴著剪破一個洞的口罩現身，這個舉動徹底惹怒全力防堵疫情的聯盟高層，更在第一時間祭出更加嚴厲的罰則！

根據《紐約時報》記者史坦3日爆料，聯盟高層已經知會各隊強調戴口罩的重要性，更要求各隊必須在球隊會議上說明清楚，不戴口罩的球員可能面臨更加嚴厲的處罰，除了罰款或是禁賽，甚至會被趕出隔離園區，累犯者更會加重處罰。

聯盟這項強調戴口罩的禁令，擺明就是針對泰倫斯戴維斯而來，因為戴維斯這種把口罩剪洞的行為，就跟沒戴口罩一樣，因為他是新冠病毒陰謀論支持者之一，會這樣做是認為戴口罩根本沒有任何作用，擺明就是拿自己與別人健康開玩笑。

NBA當中不缺乏像是泰倫斯戴維斯這種「腦洞」球員，像是湖人中鋒「魔獸」霍華先前被檢舉沒戴口罩，憤而宣稱戴口罩沒用，金塊前鋒麥克波特更發表所謂的「新冠控制人口」陰謀論，結果馬上遭到金塊高層約談，簡直是自找麻煩。

(中時 )