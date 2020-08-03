前副總統陳建仁近日呼籲民眾提前準備口罩存量，以免秋冬時期新冠肺炎疫情再起，沒想到台南有口罩國家隊員工「超前部署」，堅守自盜把公司口罩帶回家，5人偷了近9000片醫療級口罩，被老闆當場逮到，其中還有位外籍僑生，他供稱是見到家鄉疫情嚴重物資難買，才跟同事一起下手，警方昨日訊後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，這家口罩工廠目前有接近10條產線，日產量約百萬片，政府改為部分徵用後，軍方支援人員退場，廠方為維持產能大量招募工讀生，仍以2班制繼續生產。

警方調查，廠方近期盤點口罩數量發現有短少情形，調閱夜間監視器發現有異，向轄區警方報案，利用2日清晨在廠外埋伏，正好羅姓、李姓、曾姓、楊姓男子等4人把口罩偷運到廠外，正要放在胡姓男子車上，當場就逮。

5人都是廠方新聘不久的產線工讀生，趁著大夜輪班時，將偷竊的口罩放入要回收的原料紙箱，再利用搬到廠外的空檔，翻牆放入小貨車上，早上下班後再若無其事開車離開，期間運用相同手法得手數次，除2日清晨的95包外，警方在各人家中又搜出82包，每包50片計算共8850片，粗估市價約5萬元。

28歲的羅男7月剛應徵工讀，他是外籍僑生，就讀碩士班一年級，他表示因疫情升溫，家鄉物資缺乏，想寄口罩回家，才鋌而走險，相當後悔；19歲的楊男工作3月，上大夜班跟加班費，每月可領5萬元以上，想不到還偷拿口罩。

5人供稱口罩均是自用，並未轉賣，訊後依竊盜罪嫌送辦，警方也提醒口罩廠加強內控，避免相同情事再度發生。

(中時 )