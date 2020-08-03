美食在前，看得到卻吃不到一定是世界上最痛苦的事情之一！外國一名貓咪飼主最近在家中享用爆米花，然而他的愛貓在旁邊緊盯著他，似乎也想要嘗一嘗味道，每當他拿起幾顆爆米花放入口中，貓咪總會隔空瘋狂咀嚼，就好像也在一起享用這美味的零食一樣，逗趣的模樣讓上萬網友全都笑歪了。

這名抖音用戶「@turboman35」總共飼養了4隻貓咪，並且經常會上傳自己與貓咪們的可愛互動。前陣子，他在家裡吃爆米花時，意外發現了其中一隻虎斑貓的有趣行為，於是將這一幕拍攝下來分享到自己的抖音帳號中。

從畫面裡可以看到，飼主用藍色的碗盛裝了一些爆米花來吃，而虎斑貓就坐在碗的正前方，每當他從碗中拿起幾顆爆米花放入口中時，貓咪的頭部和視線就會隨著他手移動的方向擺動，甚至向旁邊歪了歪自己的腦袋，還不斷張嘴隔空咀嚼，就像是在幻想自己也吃了爆米花一樣，飼主連續試驗了好幾次，虎斑貓都做出同樣可愛的舉動。

影片曝光之後，吸引了超過182萬的觀看次數，大家都被虎斑貓有趣的反應給逗笑了，「快給這個寶寶來點爆米花」、「讓牠吃爆米花！」、「可憐的小可愛」、「你這個壞主人，還不給牠來顆爆米花？」、「牠也太可愛了吧」。

(寵物)