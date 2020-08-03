哈格比颱風外圍環流及西南風水氣雨炸台灣，引起中市海線居民的關注，惟恐重蹈72水災覆轍！水利局強調，市政2014年起推動「南山截水溝計畫」，目前整體下游拓寬工程今年底可望達95％，預計一、二期明年底全數完工，有效分擔整體流域排洪壓力，改善367公頃淹水地區，解決海線淹水問題。

民眾指出，72水災又稱敏督利風災，是2004年發生於台灣中部、南部一起嚴重水災，敏督利颱風侵襲台灣所挾帶的猛烈降雨量，是台灣自2001年颱風桃芝以來最嚴重的水災，造成中部地區多處山崩及土石流，海線低窪地區更淪為水鄉澤國。

市府表示，為解決沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，市政府與水利署2014年起推動「南山截水溝計畫」，獲中央「流域綜合治理計畫」補助50億元推動山腳排水下游拓寬及上游新闢渠道，目前整體下游拓寬工程進度，今年底可望達95％，預計一、二期明年底全數完工。

水利局說，南山截水溝計畫分3期整治，第1期核定山腳排水拓寬改善工程總經費約26億元，包括10件護岸標及7件橋梁標，整體工程共17件，改善排水長度約4.7公里，目前已完成約4公里拓寬及6座橋梁改建。

第2期工程核定經費約24億元，山腳排水上游至北勢溪匯流口共1.8公里新闢渠道，分別由水利署第三河川局推動4件護岸標，以及市府建設局推動4件橋梁標，整體工程共8件；目前已完成1件橋梁標，其餘7件持續施工中，預計一、二期工程明年底全數完工。

水利局指出，山腳排水拓寬後的通水斷面寬度約40公尺，兩側水防道路採雙車道設置，下方建置分洪箱涵，增加分流洪峰流量，並配合橋梁抬高改建，增加通洪斷面；同時河邊設有人行步道及景觀花台，兼顧排水防洪、土地利用、休憩及環境景觀。

水利局強調，南山截水溝工程完成後，可將上游山洪截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，有效分擔整體流域之排洪壓力，改善367公頃淹水地區，造福約1萬9000人，解決當地淹水問題。

(中時 )